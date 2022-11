Ajbouni : je félicite la ministre de la Justice qui fait un travail colossal pour harceler les opposants

Le député Attayar, Hichem Ajbouni, a indiqué, lors de son intervention, lundi 28 novembre 2022, sur IFM, que l’homme d’affaires Walid Balti, a démissionné d’Attayar en 2014, soulignant que les fuites concernant des accusations qui visent de nombreuses personnes sur fond d’atteinte à la sûreté de l’Etat ont pour objectif de bâillonner les voix dissidentes et semer le chaos.

« Je n’ai pas d’informations concernant l’enquête, mais je ne vois pas le lien entre ces personnalités dont la plupart sont contre le régime de Kaïs Saïed (…) beaucoup d’affaires ont été soulevées, concernant un plan d’assassinat visant Kaïs Saïed par exemple, ou des fuites de capitaux mais aucune n’a eu de suite. Aussi, le président a parlé de mille milliards amassés par un couple de politiciens, l’histoire du tunnel près de la résidence d’un ambassadeur et beaucoup d’autres histoires et d’accusations (…) je félicite la ministre de la Justice qui fait un travail colossal pour harceler ses opposants, je saisi l’occasion d’exprimer mon soutien à Nizar Bahloul, poursuivi pour un article paru sur son journal (…) nous sommes au bord d’une explosion sociale, nous avons eu deux pics d’inflation dans l’histoire du pays et aujourd’hui l’inflation perçue est à deux chiffres » a poursuivi Hichem Ajbouni.

Le dirigeant d’Attayar a estimé que les indicateurs économiques mèneront nécessairement, si rien n’est fait pour l’éviter, à l’explosion sociale, soulignant que l’opposition est absente des médias publics pour exprimer sa position qui consiste à retourner au processus démocratique basé sur un large consensus.

« L’opposition est actuellement incapable de déloger Kaïs Saïed, mais le principal opposant à Kaïs Saïed, est Kaïs Saïed lui-même. Sa popularité est entamée, toutes ses approches sont sécuritaires. Qu'est-ce qu'il a fait en seize mois? Il est petit, la politique ce n’est pas cela », a-t-il conclu.

M.B.Z