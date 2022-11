Jedidi répond au SNJT après son rejet des directives aux médias publiées par l’Isie

Le vice-président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) Maher Jedidi a réagi, lundi 28 novembre 2022, au communiqué du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) sur la décision publiée par l’Isie sur les modalités de la couverture médiatique de la campagne électorale, sans concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica).

Invité de Myriam Belkadhi dans la Matinale de Shems FM, il a exprimé son étonnement affirmant que le SNJT a publié son communiqué alors qu’il n’était pas en possession de tous les éléments nécessaires et ne s’est pas référé à l’Isie.

Il a ajouté que le communiqué du SNJT avait été publié dans le cadre du litige qui opposait l’Isie à la Haica expliquant que les deux instances ne sont pas parvenues à signer, dans les délais, une décision commune sur la couverture médiatique des législatives.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a, rappelons-le, exprimé son rejet total de la décision N°31 de l’Isie. La qualifiant de « capricieuse » et « hâtive », le SNJT a considéré les directives aux médias comme une énième bourde dans la série d'erreurs graves commises par l’instance électorale et qui menacent le déroulement et aboutissement des élections.

Quelques jours avant le démarrage de la campagne électorale, la Haica a publié un ensemble de directives à destination des médias sans se référer à l’Isie. Étant l’organe régulateur du secteur médiatique, l’instance de Nouri Lajmi a pris les devants et a décidé, seule, des modalités de couverture de la campagne électorale, car l’Isie l’aurait boudé. Une absence de communication entre les deux instances a été relevé à plusieurs reprises par la Haica.

Mécontente, l’Isie a rétorqué publiant ses propres directives auxquelles les établissements médiatiques publics et privés devraient se conformer pour le bon déroulement de la campagne électorale…

N.J.