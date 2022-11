Nizar Chaâri dénonce une guerre fratricide entre les membres du gouvernement Bouden

Le journaliste et fondateur du mouvement New Carthage, Nizar Chaâri, a appelé, jeudi 10 novembre 2022, le président de la République, Kaïs Saïed, à faire preuve de sagesse et engager le dialogue et a dénoncé des litiges entre les membres du gouvernement.

Invité de Hatem Ben Amara dans la matinale de Jawhara FM, il a laissé entendre que Kaïs Saïed avait causé suffisamment de dommage et qu’il serait temps qu’il fasse halte. Il a dénoncé, ainsi, le discours du chef de l’État au Sommet de la Ligue arabe sur les scissions dans le monde arabe alors que la Tunisie est déchirée. Il a fait savoir, dans ce sens, que le gouvernement de Najla Bouden était en proie à « une guerre fratricide » et des complots contre sa présidente.

Déplorant la dégradation de la situation politique en Tunisie, il a avancé que tous les acteurs politiques devraient oublier leurs intérêts et se réunir autour d’une même table.

Il a ajouté que l’arrivée de Kaïs Saïed au pouvoir était une seconde révolution soulignant, toutefois, que la troisième république était morte avant même son avènement le 25-Juillet. Il a affirmé, également, que la nouvelle constitution devrait être révisée tout comme plusieurs autres textes de loi.

Nizar Chaâri a précisé, dans ce sens, que certains articles dans le Code du statut personnel ainsi que les lois en lien avec les libertés individuelles et économiques devaient être amendés sur la base d’une lecture de l’impact de ces lois sur la société tunisienne.

N.J.