Don libyen de trente mille tonnes de carburant à la Tunisie

L'attaché de presse auprès de l'ambassade de la Libye en Tunisie, Monem Chaïbi, a déclaré qu'une cargaison d'essence 95 a été acheminée vers la Tunisie. Il s'agit d'un don de trente mille tonnes et non 30 millions comme annoncé dans la conférence de presse. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un don de la Libye afin de témoigner le soutien et la solidarité du peuple libyen et de son gouvernement à la Tunisie.





Dans une déclaration accordée le 9 novembre 2022 à la radio Mosaïque Fm, Monem Chaïbi a précisé que la cargaison devait être réceptionnée le 6 novembre 2022. Un petit retard de quelques jours a eu lieu. La cargaison a été réceptionnée par la Tunisie et se trouve sur le territoire national. Il a insisté sur les fortes relations de fraternité, de parenté et de proximité unissant les deux peuples. La cheffe du gouvernement a, d'après la même déclaration, adressé une lettre de remerciement à la Libye et à son gouvernement.

On notera que ni la présidence de la République, ni celle du gouvernement, ni les ministères des Affaires étrangères ou de l'Industrie, des Mines et des Energies n'ont annoncé la chose.

