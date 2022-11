Le gouvernement n’est pas au courant de l’échange entre Najla Bouden et Isaac Herzog

Imprimer

Le gouvernement n’est pas au courant de l’échange entre sa présidente, Najla Bouden, et le président israélien Isaac Herzog. C’est ce qu’a affirmé le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, mercredi 9 novembre 2022, à plusieurs médias.

Durant la COP 27, Mme Bouden et le président israélien ont pu sympathiser durant un bref échange qu’ont capturé les caméras des médias présents à cette Conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui se déroule à Charm el-Cheikh en Égypte.

Nasredine Nsibi a assuré qu’il n’avait pas vu la séquence en question et a refusé, ainsi, de commenter cet évènement dont il n’avait pas eu connaissance. Il a assuré qu’ils vont vérifier cette information avant de se prononcer.

Cet échange de regards et de sourires entre Mme Bouden et M. Herzog a créé une vive polémique en Tunisie, une partie de l’opinion publique – qui défend la cause palestinienne – considérant cela une forme de normalisation avec l’État israélien.

Le syndicat du corps diplomatique a réagi, hier, à la polémique notant que ce type d’échange entre des officiels tunisiens et israéliens n’était point une première. Le secrétaire général du syndicat Ibrahim Rezgui a, d’ailleurs, évoqué la rencontre du ministre tunisien de la Défense, Imed Memmiche, et le représentant de l’État d’Israël lors de la dernière conférence des ministres de la Défense des vingt pays membres et non membres de l’Otan organisée en Allemagne.

N.J.