Incident à bord du ferry Habib Achour à Kerkennah

Les voyageurs à bord du ferry Habib Achour, assurant le transport de Kerkennah à Sfax, ont été victimes d’un incident, mardi 8 novembre 2022, en pleine mer.

En effet, la porte du ferry s’est cassée et est tombée dans l’eau selon les témoignages des passagers. Les voyageurs ont eu plus de peur que de mal et aucune perte humaine n’a été déplorée.

Les causes de cet incident sont toujours inconnues, bien que les usagers estiment que l’état délabré du ferry serait derrière cet incident.

S.H