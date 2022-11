Lassâad Yaâcoubi menace de bloquer les notes du premier trimestre

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire Lassâad Yaâcoubi a indiqué, mardi 1er novembre 2022, dans une déclaration à Mosaïque FM, qu’une commission administrative sectorielle s’était tenue à Kébili à la suite de l’échec des négociations avec le ministère de l’Education, évoquant la possibilité de bloquer les notes des élèves du premier trimestre.

Le responsable syndical a affirmé que les réponses du ministère et du gouvernement concernant les revendications financières du secteur ne témoignaient pas du sérieux des négociations.

Ainsi, il a déclaré que les discussions portaient sur l’évaluation des négociations et les moyens permettant de mettre en application l’ancienne décision de la commission administrative à propos du blocage des notes du premier trimestre, ainsi l’éventualité de prendre de nouvelles mesures consolidant cette décision. Lassâad Yaâcoubi a considéré qu’il était du droit de affiliés du secteur de revendiquer l’amélioration de leurs conditions et qu’il était du devoir du gouvernement de les écouter et d’étudier tous les dossiers. « Nous ne revendiquons pas l’impossible et nous ne cherchons pas à prendre ce qui ne nous appartient pas. Nous revendiquons des droits. De ce fait, nous estimons que cet échec exige que la fédération revienne vers ses bases. Nous avons appelé à la réunion extraordinaire de la commission administrative pour examiner les résultats des négociations et s’apprêter à prendre les décisions nécessaires ».

S.H