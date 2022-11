Tlili Mansri : les élections partielles doivent être accompagnées d'une révision de la loi électorale

Le porte-parole de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Mohamed Tlili Mansri a indiqué qu'il n'y avait qu'un seul candidat dans chacune des circonscriptions électorales de l'Asie & Australie et des deux continents américains. Aucun candidat ne s'est manifesté à la circonscription électorale d'Afrique. Il a rappelé que 1.427 demandes de candidature aux élections législatives du 17 décembre 2022, dont 214 femmes, ont été déposées auprès de l'instance. Ces dossiers seront traités par l'Isie et la liste des candidatures acceptées sera publiée à la date du 3 novembre 2022.





Invité le 1er novembre 2022 de l'émission "Midi Show" animée par Elyes Gharbi et diffusée sur les ondes de Mosaïque Fm, Mohamed Tlili Mansri a précisé que les personnes dont les candidatures ont été rejetées auront la possibilité de faire appel à la décision de l'instance. Suite au traitement des recours, une liste finale sera publiée à la date 23 novembre 2022. Concernant les recours auprès du tribunal administratif au sujet du délai supplémentaire de dépôt des demandes de candidatures, Mohamed Tlili Mansri a affirmé que l'Isie était prête à tous les scénarios possibles et qu'elle se conformera à la décision de la justice tunisienne.

Mohamed Tlili Mansri a, aussi, indiqué que l'Isie a collecté, à elle seule, 580 mille signatures légalisées. Il a estimé que les personnages ayant accordé leurs parrainages participeront aux élections. Il a rappelé que le taux de participation aux élections était toujours entre 25% et 45%.













« Suite à l'annonce des résultats des élections législatives, le nouveau parlement se formera et remarquera les vacances. Il demandera à l'instance d'organiser des élections partielles... Ceci doit inclure une révision de la loi électorale et une réduction des nombres de parrainages requis... Les candidats uniques à une circonscription électorale seront annoncés vainqueurs quel que soit le nombre de participations... Nous devons revoir le système électoral pour les élections à l'étranger... Nous devons trouver une solution », a-t-il poursuivi.

Evoquant la publication des listes des électeurs, Mohamed Tlili Mansri a rappelé que la loi obligeait l'instance à rendre cette liste publique. L'article 13 de la loi électorale impose à l'Isie la publication de la liste des électeurs sur son site internet depuis 2014. L'Instance nationale de protection des données personnelles, selon lui, avait été consultée avant la publication de la liste. Il a considéré que les déclarations de Sami Ben Slama à ce sujet n'étaient pas innocentes. Il a assuré que ce dernier avait connaissance de cette procédure.

Par la suite, le porte-parole de l'Isie a assuré que l'instance se réunissait régulièrement et de façon presque quotidienne avec les représentants du gouvernement et le ministère public. Il a appelé toute personne ayant été témoin d'un crime électoral à informer l'Isie. Il a rappelé la suppression du financement public de la campagne et celui des entités privées telles que les entreprises et les associations. Les partis politiques, selon lui, ont le droit d'apposer leurs logos sur les flyers et dépliants qui seront distribués lors de la campagne électorale.





