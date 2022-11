Haddad : le gouverneur de Ben Arous serait impliqué dans des affaires de mœurs et de corruption

L’avocate et membre du mouvement Echaâb, Leila Haddad, a révélé, mardi 1er novembre 2022, que le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, serait impliqué dans plusieurs affaires de mœurs et de corruption.

Invitée de l’émission 90 minutes sur IFM, elle a affirmé que le ministre de l’Intérieur avait été informé de ces affaires mais aucune mesure n’a été prise contre ce gouverneur. « Nous disposons de rapports et de preuves », a-t-elle assuré appelant le président de la République à examiner les nominations qu’il a lui-même effectuées.

L’avocate a avancé, dans ce sens, qu’il était intolérable de prôner la transparence et la lutte contre la corruption et de passer sous silence les agissements du gouverneur de Ben Arous. « Le secrétaire général du parti a dénoncé, lors de sa dernière rencontre avec le président de la République, la faible performance de certains ministres et la gestion médiocre de certains gouverneurs. Nous avons, d’ailleurs, appelé à les remplacer », a-t-elle indiqué.

En août 2022, trois techniciennes de surface qui travaillaient au siège du gouvernorat ont accusé, dans une correspondance adressée au ministre de l’Intérieur le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi d’avoir profité de leurs services à titre personnel.

N.J.