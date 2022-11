Mohamed Ali Aroui transporté d’urgence à l’hôpital

L’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mohamed Ali Aroui, a été transporté en urgence à l’hôpital Charles Nicolle, a indiqué, ce lundi 31 octobre 2022, son avocat Nidhal Salhi, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

L’avocat a précisé que l’état de santé de son client a commencé à se détériorer des suites de la grève de la faim qu’il a entamée il y a une semaine pour dénoncer ses conditions de détention.

« Les analyses effectuées sur place révèlent que l’état de santé de notre client est grave et que le pire est à craindre » a-t-il ajouté.

On rappellera que la défense de Mohamed Ali Aroui, a déposé le 20 juillet dernier une plainte contre l’actuel ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine pour abus de pouvoir.

Mohamed Ali Aroui a été placé en garde à vue le 17 juin puis en détention suite à l’émission d’un mandat de dépôt à son encontre dans le cadre de l’affaire Instalingo. Il est, entre autres, soupçonné d’intelligence. Plusieurs autres suspects ont été interpellés dans le cadre des investigations depuis septembre 2021. Spécialisée dans la création de contenu, Instalingo et ses employés sont suspectés de blanchiment d’argent, d’abus de pouvoir et d’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres, à provoquer le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien, conformément aux articles 67, 68 et 72 du Code pénal.

Lors de la conférence de presse organisée par la défense de Mohamed Ali Aroui, celle-ci a démenti tout lien entre le prévenu et le blogueur Selim Jebali, lui aussi placé en détention. Selon l’avocat, la relation entre l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur et le blogueur se limitait à la rédaction d’un contenu dans le but de glorifier les efforts des sécuritaires dans leur lutte contre le terrorisme en Tunisie. Tout lien a ensuite été rompu et ce depuis 2019.

« Ceci n’est qu’une affaire de règlement de comptes (…) notre client est en train de souffrir pour un crime qu’il n’a pas commis », a souligné la défense.

Pour ce qui est des accusations d’intelligence, la défense de Mohamed Ali Aroui a fait savoir que celui-ci avait bien eu quelques contacts avec des personnes en Turquie expliquant qu’il s’agit simplement du chef cuisiner du consulat de Tunisie en Turquie, du chauffeur de l’ambassadeur tunisien en Turquie, un homme d’affaire turc très connu, une société de logistique turque et enfin le directeur de la Banque de développement de Turquie.

La défense de Mohamed Ali Aroui a, également, dénoncé l’arrestation de ce dernier. Elle a signalé que le prévenu avait été surveillé pendant trois jours avant d’être littéralement kidnappé devant son domicile alors qu’il suffisait d’une convocation.

M.B.Z