Le rédacteur en chef de MFM condamné à un an de prison par contumace

Imprimer

Le rédacteur en chef de la radio MFM, Nizar Ben Hassan, a été condamné, ce lundi 31 octobre 2022, à un an de prison par contumace.

La radio a expliqué, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, que l’affaire remonte à mars 2021 et concerne une photo publiée sur la page de la radio montrant un père vendant son fils devant le siège du gouvernorat de Mahdia.

Nizar Ben Hassan a été interrogé par l’unité spéciale de recherche sur les crimes de violence contre les femmes et les enfants à Mahdia et a pu attester que l’article publié a respecté la vie privée de l’enfant et l’éthique de la profession. Il a, par la suite, été surpris d’avoir été condamné à une peine d'emprisonnement par contumace sans avoir été convoqué ou notifié au préalable.

Le journaliste est accusé d’avoir « collecté et transféré des données personnelles appartenant à autrui à des fins illégales dans le but de nuire à son propriétaire, conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles ».

Le jugement par contumace a fait l'objet d'une opposition et une audience a été fixée au 30 novembre, précise la radio.

M.B.Z