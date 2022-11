Ghazi Chaouachi : le gouvernement Bouden a du mal à croire qu'il devra rendre des comptes

Le secrétaire général du parti Attayar, Ghazi Chaouachi, a écrit, ce lundi 31 octobre 2022, une brève publication sur les réseaux sociaux où il rappelle au gouvernement qu’il aura un jour à « rendre des comptes ».

« ll semble que Najla Bouden et les membres de son gouvernement ne soient pas encore conscients de l'étendue de leur responsabilité dans la détérioration des conditions économiques et sociales que vit notre pays et ont du mal à croire que tôt ou tard ils auront à rendre des comptes » a écrit Ghazi Chaouachi.

M.B.Z