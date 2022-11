Affaires étrangères : les Tunisiens interceptés à Belgrade se trouvent dans une salle d'attente

Le directeur général de la diplomatie au sein du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Trabelsi a affirmé que les autorités tunisiennes avaient contacté les autorités serbes au sujet des Tunisiens se trouvant à l'aéroport de Belgrade, capitale de la Serbie. L'ambassade tunisienne a été notifiée de la présence de 26 citoyens, le samedi 29 octobre 2022.





Intervenant le 31 octobre 2022 durant l'émission "Midi Show" animée par Elyes Gharbi et diffusée sur les ondes de la radio Mosaïque Fm, Mohamed Trabelsi a affirmé que 21 des 26 Tunisiens ont pu quitter la Serbie vers la Tunisie. Le responsable au sein du ministère des Affaires étrangères a indiqué que le nombre de Tunisiens entrant sur le territoire serbe avait considérablement progressé. La Serbie a décidé de soumettre l'entrée de Tunisiens sur le territoire serbe à une liste de critères jusqu'à l'entrée en vigueur du visa à la date du 20 novembre 2022.

« Un accord excluant l'application de visa lie la Tunisie et la Serbie depuis 1965... La Tunisie a été officiellement notifiée du retrait de la Serbie de l'accord... La Tunisie a exprimé son regret quant à cette décision et a appelé les autorités serbes à ne pas perturber la libre circulation des Tunisiens ayant des intérêts économiques ou académiques en Serbie... Nous respectons la souveraineté des pays... Nous sommes contre les agissements touchant la dignité des Tunisiens... Nous refusons les amalgames... Il existe des Tunisiens qui voyageaient en Serbie en raison de leurs engagements professionnels », a-t-il déclaré.













Mohamed Trabelsi a affirmé qu'il n'y avait pas de Tunisiens en état de détention selon les autorités serbes. Il s'agirait, selon la version officielle, d'une salle d'attente. Il a indiqué que le conseiller diplomatique auprès de l'ambassade de Tunisie en Serbie rendra visite aux Tunisiens présents sur place.

Pour rappel, le député Majdi Karbai a annoncé, dimanche 30 octobre 2022, que plus de vingt Tunisiens arrivant de Turquie vers la Serbie avaient été détenus par les autorités à l’aéroport de Belgrade. Il avait signalé, dans un post Facebook du lundi 31 octobre 2022 que des citoyens tunisiens étaient illégalement détenus en Serbie et dans des conditions inhumaines. Ceci les a poussés à entamer une grève sauvage de la faim pour réclamer « leur dignité et la dignité de tout Tunisien victime de ces pratiques »,a-t-il dit.

