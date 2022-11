Amel Belhadj Moussa : l'Italie n’a pas refusé le retour en Tunisie de l'enfant de quatre ans

Imprimer

La ministre de la Femme, Amel Belhadj Moussa, a affirmé, sur Mosaïque Fm, aujourd'hui lundi 31 octobre 2022, que les autorités italiennes n’ont pas refusé le retour de Linda, la fillette de quatre ans, arrivée seule en Italie.

La ministre s’est dite étonnée de « la propagation de telles rumeurs » ajoutant que « la séance tenue la semaine dernière était une simple rencontre pour étudier l’affaire entre le juge de famille, du côté italien, et le délégué général de la protection de l’enfance, l’assistant social, l’ambassadrice par intérim et le chargé d’affaires à Rome, du côté tunisien. Le tout en présence d'avocats ».

Mme Belhadj Moussa a précisé que la première audience judiciaire est prévue le 8 novembre 2022, avec la participation de plusieurs magistrats et de spécialistes en psychologie, en sociologie, etc., ajoutant qu’ils allaient assurer le suivi de l’affaire.

Rappelons que c’est le porte-parole des tribunaux de Mahdia et Monastir, Farid Ben Jha, qui avait affirmé au micro de Shems Fm que l’affaire était objet de conflit entre la Tunisie et l’Italie, que les autorités italiennes refusaient le retour de l’enfant en Tunisie et qu’elles avaient chargé un avocat du dossier de Linda. Ainsi, le ministre contredit le porte-parole des tribunaux de Mahdia et Monastir, donc la justice tunisienne.

Et de soutenir : « Le juge d’instruction a adressé une requête au juge de famille afin de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant étant victime d’une tentative de migration clandestine. Le juge de famille a décidé, le 24 octobre, le rapatriement de l’enfant dans son pays et auprès de sa famille. Le délégué de protection de l’enfance, qui se trouve actuellement à Lampedusa, se chargera de ce rapatriement ».

Farid Ben Jha avait expliqué que l’Italie est tenue de respecter la décision des tribunaux tunisiens dans le cadre de la convention de coopération judiciaire entre les deux pays. Il a précisé que d’après l’article 7 du code de droit international privé : « Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens ».

I.N