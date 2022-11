Ben Slama : l'Isie a mis à disposition des pirates les données personnelles des électeurs

Le membre de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Sami Ben Slama a considéré que l'instance avait mis à disposition des pirates du monde entier, et sans le savoir, une base de données contenant les noms et autres informations personnelles liées à l'identité des électeurs tunisiens. Il a affirmé que n'importe qui pouvait télécharger la liste et la vendre. Les noms des citoyens, leurs adresses ou encore leurs bureaux de vote seront connus par tout le monde.

Dans une publication Facebook du 31 octobre 2022, Sami Ben Slama a critiqué la décision de l'Isie mettant en péril les données personnelles de 9,2 millions de Tunisiens. « Continuez à les soutenir et à les protéger... Couvrez-les... Qu'ils continuent avec leurs chefs-d'œuvre... Bravo ! », a-t-il écrit.





Il est à noter que l'Isie a publié, hier, sur son site officiel, les noms et bureaux de vote des citoyens inscrits aux élections législatives de décembre 2022.













Dans une deuxième publication, Sami Ben Slama a rappelé qu'il avait demandé la publication des noms et photos des candidats aux bureaux des instances régionales des élections. Il avait proposé de soumettre cette publication à un accord de la part des personnes concernées et avait affirmé que ceci pouvait aider les citoyens à formuler leurs objections et leurs recours.

« Je sais que les Tunisiens n'aiment pas lire, mais adorent les photos... Ils peuvent nous aider... On a refusé ma proposition et on a voté contre... La chose ne concernait que 70 ou cent personnes... On avait, également, refusé de rendre publiques les photos des membres des bureaux de vote même si leur nombre ne dépassait pas les 70 mille... On avait évoqué la question des données personnelles, même si la personne était d'accord. Non... Aujourd'hui, on publie les données personnelles de 2,9 millions de Tunisiens sur le site web officiel de l'instance... En y incluant leur filiation... C'est absurde », a-t-il ajouté.













