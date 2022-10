Mansri : seulement 600 candidats ont présenté les 400 parrainages nécessaires

Le porte-parole de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Mohamed Tlili Mansri a affirmé que le prolongement des délais de dépôt des candidatures n'apportait pas de changement au niveau du reste du calendrier électoral. Il a expliqué que cette décision visait à collecter le plus grand nombre possible de candidatures et à permettre aux personnes concernées de compléter leurs dossiers. « Nous avions constaté que sur les 891 candidats seulement 600 avaient déposé les 400 parrainages nécessaires », a-t-il ajouté.





Intervenant le 25 octobre 2022 durant l'émission "Expresso" animée par Manel Gharbi et diffusée sur les ondes de la radio Express Fm, Mohamed Tlili Mansri a assuré que cette décision relevait des prérogatives de l'Isie. La prolongation des délais permettra, selon lui, d'avoir plus d'un candidat pour chaque circonscription électorale. Ceci évitera à l'instance d'organiser des élections partielles. Il a révélé qu'il n'y avait toujours pas de candidat pour la circonscription d'Afrique. Il a signalé une difficulté dans la collecte des parrainages pour les candidats se présentant à l'étranger.

Le porte-parole de l'instance a souligné la hausse considérable des dossiers déposés auprès de l'Isie à la date du 24 octobre 2022. Celle-ci correspondait au dernier jour de dépôt des candidatures avant la prolongation des délais. 351 candidats se sont manifestés à cette date-là. Il a précisé que seulement deux circonscriptions ne disposaient que d'un seul candidat. Il s'agit de la circonscription d'Asie et de l'Australie et celle des deux Amériques.













Pour ce qui est des circonscriptions se trouvant à l'intérieur du territoire tunisien, Mohamed Tlili Mansri a assuré qu'il y avait à chacune d'entre elles plus de deux candidats. Le plus grand nombre de candidatures déposées a été signalé par l'instance régionale de Kasserine avec 79 dossiers déposés. En deuxième position, se trouve l'instance régionale de Sidi Bouzid avec 75 candidatures.

« Nous avons collecté, au sein de l'Isie, 510 mille signatures légalisées... Je pense que le nombre total des candidatures sera compris entre 1.500 et 1.700... Nous ne pouvons pas imposer le système de parité... La loi électorale n'a pas exclu la femme bien au contraire, elle l'a placée sur le même pied d'égalité que l'homme... Chaque mode de scrutin a ses avantages et ses inconvénients... La question des dépassements relatifs aux parrainages est réglementée par la loi... Il s'agit d'un crime... Il y a eu plusieurs arrestations à Nabeul, à Tunis et à Kairouan... Après l'annonce de la liste finale des candidats, nous entamerons à la date du 25 novembre la campagne électorale », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Mohamed Tlili Mansri a expliqué que la question des passages médiatiques des candidats et le déroulement de la campagne feront l'objet d'une décision de l'Isie et de la Haica.





