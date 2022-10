Issam Chebbi : le gouvernement Bouden est illégitime

Le secrétaire général du parti Al Joumhouri, Issam Chebbi a indiqué, lundi 24 octobre 2022, lors de son passage sur le plateau de la chaîne Attessia, que l’accord conclu par le gouvernement avec le FMI pourrait être un pas permettant de parvenir à des solutions pour les problèmes économiques.

Issam Chebbi a considéré que le recours au FMI était un mal nécessaire, ajoutant que la question étant de savoir à quoi servirait au juste ce crédit. « Cet accord ne peut pas être considéré comme étant positif. La durée des négociations a duré plus d’une année », souligne -t-il. Il a ajouté que le gouvernement Bouden n’est pas légitime estimant que le FMI ne se contentera pas de la signature de la cheffe du gouvernement et qu’il exigera celle du président de la République, Kaïs Saïed. « D’habitude, ces crédits sont adoptés par les parlements. Le gouvernement, à lui seul, est insuffisant ».

Le 15 octobre 2022, le FMI et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de 48 mois au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) d'environ 1,9 milliard de dollars.

Le nouveau programme tunisien soutenu par le FMI vise à restaurer la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de sécurité sociale et l'équité fiscale, et à accélérer les réformes qui favorisent un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables.

La communauté internationale peut grandement contribuer au succès du programme des autorités par le déblocage rapide de financements supplémentaires, a ajouté le Fonds. La validation finale de l'accord doit se faire au niveau du conseil d'administration du fonds.

S.H