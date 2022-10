Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent via des paris sportifs

Imprimer

Le porte-parole de la Garde nationale, le colonel-major, Houssemeddine Jebabli, a annoncé aujourd’hui, lundi 24 octobre 2022, sur sa page officielle, le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent à travers les paris sportifs. Il s'agit d'entreprises, réunissant des Tunisiens et des étrangers, actives dans le Grand-Tunis et plus particulièrement dans les Berges du Lac et l'Ariana.

Une équipe conjointe de la direction de renseignements et recherches et de l’unité de recherches et d’investigation de la Garde nationale de l’Aouina ont réussi à saisir des sommes d’argent, des carnets de chèques et de virements en monnaie numérique.

Ont ainsi été saisis l’équivalent de 1.2 million de dinars numériques, 93.520 dinars, 8.405 livres turques et 505 dollars provenant de paris sportifs en ligne.

Quinze personnes ont été placées en détention après consultation du ministère public.

R.B.H