Malek Zahi : la révision des compensations est encore à l'étude

Imprimer

« Il existe des réformes nécessaires et indispensables pour sauver le pays. Nous ne nous inscrirons dans aucune politique qui pourra porter préjudice au travailleur ou citoyen tunisien », a déclaré Malek Zahi, ministre des Affaires sociales au sein du gouvernement de Najla Bouden, ce lundi 24 octobre 2022.

Lors d'une conférence donnée ce matin le ministre a ajouté : « La porte du dialogue reste ouverte avec les partenaires sociaux. Tout pas en avant devra faire l’objet d’un accord ».





Il a, par ailleurs, indiqué que le dossier de la révision– et non levée - des compensations, reste encore ouvert et qu’il sera abordé avec les partenaires sociaux afin de délimiter les catégories sociales concernées.

De son côté, le secrétaire général de la centrale syndicale Noureddine Taboubi a appelé, dans une déclaration relayée par Mosaïque Fm, le gouvernement à informer l’UGTT du contenu, en détail, du programme de réforme présenté dans le cadre des négociations avec le FMI. « La ministre des Finances nous a affirmé que le programme détaillé n’a pas encore été présenté car il nécessité l’aval du chef de l’Etat et de la cheffe du gouvernement. Jusqu’à présent, nous ignorons le contenu des négociations. Lorsque ceci sera rendu public, nous donnerons notre opinion en toute transparence », a-t-il dit ajoutant que la levée des compensations et la privatisation des entreprises publiques n'engageaient en rien l'UGTT.

R.B.H