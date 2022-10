Mekki : Saïed a annoncé les mesures exceptionnelles suite à l'aval de pays étrangers

L’ancien dirigeant nahdhaoui et secrétaire général du parti « Al amal wa al injaz », Abdellatif Mekki a considéré que le mouvement Ennahdha et les principaux acteurs de la scène politique étaient en partie responsables de l'annonce des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021. Il a estimé que certains visages, y compris ceux ayant encouragé le président de la République Kaïs Saïed à appliquer l'article 80 de la constitution, avaient perdu de leur crédibilité et devaient se retirer.

Invité le 24 octobre 2022 par Borhen Bsaies durant l'émission "Emission impossible" sur les ondes de la radio IFM, Abdellatif Mekki a considéré que le chef de l'Etat avançait dans la mauvaise direction. Il a déclaré que Kaïs Saïed avait bénéficié de l'aval de pays étrangers pour annoncer l'état d'exception. Il bénéficie encore du soutien de ces pays. Tout en refusant de communiquer les noms de ces entités, M. Mekki a appelé à l'entame d'une enquête concernant les événements du 25 juillet 2021.













Abdellatif Mekki a assuré que Kaïs Saïed avait perdu une grande partie de sa cote de popularité. Il a évoqué le retrait de soutien de plusieurs de ses anciens soutiens notamment Sadok Belaïd. Il a mis l'accent sur la détérioration de la situation économique en raison de l'absence d'un gouvernement durant les mois d'août et de septembre de l'année 2021. Il a affirmé que la pénurie n'était pas un phénomène mondial. Il a qualifié l'accord entre le gouvernement et le Fonds monétaire international de décision politique. La communauté internationale cherche à éviter l'effondrement économique de la Tunisie, d'après ses dires.



Par ailleurs, Abdellatif Mekki a insinué que Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha, devait se retirer et laisser place à un nouveau leader.





S.G