Restrictions sur les importations : les opérateurs économiques fortement préoccupés

Imprimer





Le président du Conseil des chambres mixtes (CCM), Adel Chaâbane, est revenu, lundi 24 octobre 2022, sur les nouvelles restrictions sur les importations annoncées la semaine dernière par le ministère du Commerce, le ministère de l’Industrie et le ministère de la Santé.

Les trois départements ont décidé d’adopter un système de contrôle préalable pour garantir la qualité des produits importés mais aussi la sécurité des consommateurs, tout en imposant l’importation des produits en question d’une manière directe auprès des usines productrices au pays exportateur. Les dispositions de ce communiqué sont entrées en vigueur le 17 octobre 2022.

Commentant ces mesures, Adel Chaâbane a évoqué la plateforme que le ministère du Commerce envisage pour répertorier les entreprises exportatrices. Il a affirmé, au micro de Myriam Belkadhi dans la Matinale de Shems FM, que le Conseil des chambres mixtes approuvait entièrement cette décision notant que cela permettrait de lutter contre le commerce informel, les importations anarchiques et le déficit de la caisse des compensations. « Dans le commerce parallèle et les importations anarchiques, il y a beaucoup de produits subventionnés commercialisés sans contrôle », a-t-il expliqué.

Il a ajouté, dans ce sens, que les solutions existaient déjà rappelant que plusieurs lois ont été promulguées mais sont restées dans les tiroirs. « La digitalisation est le meilleur moyen de combattre le commerce parallèle et la contrebande (…) Le marché se régule lui-même, il n’a point besoin de mesures répressives », a-t-il indiqué en référence à la note des ministères du Commerce, de l’Industrie et de la Santé.

Adel Chaâbane a signalé que plusieurs industriels des chambres de commerce française et allemande avaient émis des inquiétudes quant à la disponibilité de certaines pièces de rechange et d’intrants, à cause des mesures annoncées par les autorités tunisiennes. Il a fait savoir que ces mesures préoccupaient beaucoup d’opérateurs économiques notant la nécessité de prendre en considération plusieurs éléments et facteurs avant de se lancer dans telles décisions.

L’Union européenne a, rappelons-le, fait part aux autorités tunisiennes de son inquiétude par rapport aux mesures de restrictions des importations annoncées. Elle a invité le ministère du Commerce et du Développement des exportations à suspendre leur application.

Le président du Conseil des chambres mixtes a réitéré les appels au dialogue assurant qu’il n’est pas trop tard et que les différents acteurs publics et privés pourraient se réunir autour d’une même table pour « réduire l’impact de ces mesures ».

N.J.