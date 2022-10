Front de Salut, Abir Moussi, Visas pour la Serbie… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 22 au 23 octobre 2022 :

Front de salut : le pouvoir exploite la justice militaire pour atteindre ses opposants

Le Front de salut national a considéré que le pouvoir en place continuait à exploiter la justice militaire afin de porter atteinte aux opposants politiques et sans respect du droit à un procès équitable. Le front est revenu sur l'affaire de l'aéroport de Tunis-Carthage. La Chambre correctionnelle près la Cour militaire d’appel de Tunis avait décidé, à la date du 21 octobre 2022, de maintenir l’interdiction de voyage contre les accusées. Cette affaire concerne plusieurs députés et avocats appartenant à la Coalition Al Karama ou proches d'elle tels que Mehdi Zagrouba, Nidhal Saoudi et Seif Eddine Makhlouf.

Abir Moussi assimile Kaïs Saïed à la police iranienne des mœurs

La présidente du parti Destourien Libre, Abir Moussi a été accueillie par une foule excitée à la fin de son hospitalisation. Elle avait été placée dans une clinique privée de la capitale à la suite à la détérioration de son état de santé durant le sit-int qu'elle avait mené devant le ministère de l'Intérieur depuis le 15 octobre 2022. Elle s'est présentée au sit-in devant le siège de l’Union des Oulémas musulmans en portant une minerve. S'exprimant à cette occasion, Abir Moussi a affirmé qu'elle gardait le moral malgré la violence et l'agression. Elle a affirmé que le chef de l'Etat, Kaïs Saïed n'était pas dans la capacité de lui faire face et de la convaincre à travers un argumentaire bien logique.

La Serbie imposera désormais un visa pour les Tunisiens

Le Commissaire européen à l'Élargissement et à la Politique européenne, Oliver Varhelyi a félicité dans un tweet du 20 octobre 2022 la décision de la Serbie de s'aligner sur la politique de l'Union européenne au sujet de la liste des pays faisant l'objet d'un visa à l'entrée. Le commissaire a considéré qu'il s'agissait d'une étape importante. Une grande partie de la Communauté européenne a, également, salué la chose, notamment les autorités suisses. Le "Dipartimento federale di giustizia e polizia" a précisé, dans un tweet du 22 octobre 2022, que cette décision s'appliquera à la Tunisie à partir du 20 novembre 2022. Il a estimé qu'il s'agissait d'un succès pour la Suisse et les pays de l'espace Schengen dans leur lutte contre la migration irrégulière.

Affaire de l’aéroport : maintien de l’interdiction de voyage et report de l’audience

La Chambre correctionnelle près la Cour militaire d’appel de Tunis a maintenu, vendredi 21 octobre 2022, l’interdiction de voyage contre les accusés dans l’affaire dite de l’aéroport. La juridiction a, également, reporté l’audience au 11 novembre 2022. En mars 2021, un raid a été mené par les députés d'Al Karama sur l’aéroport de Tunis-Carthage afin d’obliger les autorités de permettre à une femme fichée S17 de voyager. La scène a été filmée et massivement partagée sur les réseaux.

Affaire de la fillette de quatre ans : les autorités œuvrent au retour de l'enfant en Tunisie

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la création d'une cellule de suivi interministérielle. Elle comporte des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Justice et de la Famille. Elle prendra les mesures adéquates au sujet de la fillette âgée de seulement quatre ans et ayant effectué une traversée maritime irrégulière de la Tunisie vers l'Italie. La fillette est arrivée, le mardi 18 octobre 2022 à l'île de Lampedusa, sans ses parents à bord d'une embarcation irrégulière. Le ministère a indiqué, dans un communiqué du 21 octobre 2022, que le président de la République, Kaïs Saïed, avait ordonné le suivi de l'affaire.