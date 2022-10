Abir Moussi assimile Kaïs Saïed à la police iranienne des mœurs

Imprimer





La présidente du parti Destourien Libre, Abir Moussi a été accueillie par une foule excitée à la fin de son hospitalisation. Elle avait été placée dans une clinique privée de la capitale à la suite à la détérioration de son état de santé durant le sit-int qu'elle avait mené devant le ministère de l'Intérieur depuis le 15 octobre 2022. Elle s'est présentée au sit-in devant le siège de l’Union des Oulémas musulmans en portant une minerve.





S'exprimant à cette occasion, Abir Moussi a affirmé qu'elle gardait le moral malgré la violence et l'agression. Elle a affirmé que le chef de l'Etat, Kaïs Saïed n'était pas dans la capacité de lui faire face et de la convaincre à travers un argumentaire bien logique. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas exigé des services ou des mesures servant ses intérêts.





Abir Moussi a considéré que le chef de l'Etat et ses soutiens cherchaient à exclure la femme tunisienne de l'espace public et de la vie politique. La présidente du PDL a affirmé qu'elle cherchait à avoir une visibilité sur la situation du pays et à avoir des détails au sujet de la loi de Finances de l'année 2023. Elle a évoqué l'absence d'informations concernant l'accord entre le gouvernement et le Fonds monétaire international. Elle a conclu que le manque de transparence résultait de la dangerosité des dispositions de cette entente.









La présidente du PDL a affirmé que Kaïs Saïed usait de la force pour réprimer ses opposants politiques. Son parti et elle aurait été victime de la violence et de l'agressivité du pouvoir en place pour avoir seulement organisé une marche pacifique. « On cherche à dissimuler la baisse de sa cote de popularité... Il use de la police pour agressé une femme qui a réussi à créer un parti... Mille malédictions sur toi Kaïs Saïed ! Quelle différence y a-t-il entre toi et la police iranienne des mœurs responsable de la mort de Mahsa Amini... Les parrainages des candidats seront sûrement trafiqués. Où est passé Zargouni qui avait affirmé que le parti de Kaïs Saïed récoltera 40% des suffrages ? Actuellement, il galère dans l'accomplissement de ces conditions », a-t-elle ajouté.





Abir Moussi a salué les partisans du PDL et les personnes ayant participé au sit-in devant le ministère de l'Intérieur. Elle a, également, maudit ceux ayant affirmé qu'elle s'était évanouie en raison de la grève de la faim. Elle a considéré que la Tunisie était dirigée par un pirate et non-pas par un capitaine. Elle a expliqué qu'une conférence se tiendra le mardi 25 octobre 2022 afin de dresser un état des lieux et de présenter les étapes à venir.

S.G