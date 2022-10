La Fédération générale de l'enseignement de base hausse le ton et annonce une escalade

Imprimer





Le bureau exécutif de la Fédération générale de l'enseignement de base, affiliée à l'UGTT, a affirmé son refus de continuer à enseigner des classes d'écoles en surnombre tout en considérant que le regroupement des groupes d'élèves visait à mettre en échec le boycott des cours entamé depuis la rentrée. Ainsi, les enseignants n'accepteront dans leur classe que les élèves inscrits sur la liste de présence et dont la présence a été validée par le conseil des classes et le conseil pédagogique.





Dans un communiqué du 22 octobre 2022, la Fédération générale de l'enseignement de base a estimé que le ministère de l'Éducation induisait les Tunisiens en erreurs, enfreignait la loi et tentait de mettre fin au processus de militantisme. La même source a assuré l'organisation de sit-ins au sein des commissariats régionaux de l'éducation et à œuvrer pour leur réussite. Des manifestations et des marches de protestation seront, également, organisées dans toutes les régions. Une journée de colère aura lieu à la date du 1er novembre 2022 à Bab Bnet puis à la Kasbah.

La fédération a, aussi, exprimé le refus des enseignants de donner des cours selon de nouvelles méthodes pédagogiques visant à mettre fin au boycott. L'interruption des cours concerne les diplômés en licence appliquée des promotions 2021 et 2022, les suppléants de la promotion 2022, les suppléants non-concernés par l'accord de 2017, les agents temporaires appartenant aux promotions de 2018 jusqu'à 2021 et les personnes appartenant à la catégorie A3.





S.G