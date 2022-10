L'Ordre des avocats lance des poursuites contre les responsables de "tala9.com"

Le président de l'Ordre national des avocats de Tunisie, Hatem Mziou a annoncé que des mesures pénales et civiles seront prises à l'encontre des responsables d'un site web baptisé "www.tala9.com". Ces derniers ont mené une campagne publicitaire en mettant en place des panneaux publicitaires incitant les citoyens désirant entamer une procédure de divorce à les contacter.





Dans un communiqué du 21 octobre 2022, l'ordre a considéré que cette campagne encourageait les citoyens à aborder une entité douteuse et que la campagne publicitaire reposait sur des clichés. Hatem Mziou a affirmé que ces pratiques étaient dangereuses, contraires à la loi et portaient atteinte aux droits et aux données des Tunisiens.

La même source a assuré qu'il s'agissait d'une fraude et que les responsables du site usurpaient la qualité d'avocat. Toute personne ayant participé à cette campagne sera poursuivie en justice, relève l'ordre des avocats.







S.G