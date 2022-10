Photo du jour : manifestation massive à Zarzis

La ville de Zarzis vit un véritable drame depuis plusieurs semaines. Les Tunisiens ont découvert que des habitants de la région décédés après avoir tenté de traverser la Méditerranée ont été enterrés dans un cimetière dédié aux migrants étrangers non-identifiés. La nouvelle a provoqué la colère des citoyens et des familles des victimes de cette action ignoble et honteuse. En tout, ce sont quatre adolescents qui ont été pris pour des étrangers et dont les corps ont été placés au sein de ce cimetière sans analyse ADN et en violation totale de la procédure.





En plus de cela, certains rapportent que des représentants d'autorités locales auraient fait circuler une rumeur selon laquelle le navire en question avait été interpellé par les autorités libyennes. L'ensemble de ces faits, en plus de l'absence totale de réaction de la part du pouvoir central, ont poussé les habitants de la région à organiser une grève générale régionale accompagnée d'une protestation.













Au matin du 18 octobre 2022, tous les commerces étaient fermés. On avait rapporté une réussite totale de la grève générale régionale. Les rues étaient désertes et on ne voyait personne à l'horizon. Quelques heures après, changement total de décor ! La ville de Zarzis a été envahie par les habitants de la région. Ils étaient par milliers tel que le montrent les vidéos et les images relayées par les internautes. Un véritable raz-de-marée humain a déferlé dans les rues de la ville.





Une photo prise en hauteur à partir d'un bâtiment au centre de la ville montre une longue manifestation. L'image est loin, très loin de celles prises ce samedi au cœur de la capitale lors de la marche organisée par le Parti Destourien Libre ou la manifestation organisée par le Front de salut national. La colère des habitants de Zarzis a poussé tout le monde, hommes, femmes, grands et petits à rejoindre leurs voisins et leurs familles dans ce cri de détresse et de frustration.





Photo de Zarzis





Photo de tunis





S.G