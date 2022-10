Arrêt d’activité dans les boulangeries classées à partir du 19 octobre

Les propriétaires des boulangeries classées ont décidé un arrêt d’activité à partir de mercredi 19 octobre 2022, a annoncé leur Chambre syndicale relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), dans un communiqué publié mardi 18 octobre 2022.

Le syndicat des boulangers a démenti le ministère du Commerce assurant qu’aucune négociation n’est en cours pour l’examen des revendications des professionnels du secteur. Il a signalé que les propriétaires des boulangeries classées observeraient un sit-in dans les locaux de l’Utica jusqu’à satisfaction de leurs demandes.

Aucun détail sur la durée de cet arrêt d’activité n’a été communiqué par la chambre syndicale des boulangers.

Plus tôt dans la matinée de mardi, les adhérents de l’organisation ont observé un sit-in devant l’Utica. Le président de la chambre syndicale nationale des boulangers, Mohamed Bouanen, a affirmé, à l’occasion, que les boulangers étaient en détresse. « 20% des boulangeries sont déjà à l’arrêt et les 80% qui restent ont donné des chèques sans provisions. Nous n’en pouvons plus, nous n’avons même plus de quoi payer les ouvriers, la farine ou l’électricité ! L’Etat nous a demandé de fabriquer le pain, de payer de notre poche les produits avec la promesse de nous rembourser via la caisse de compensation mais cela n’a pas été fait », a-t-il expliqué.

