Ennahdha : l’opposition finira par renverser Saïed

Le mouvement islamiste Ennahdha a publié, ce mardi 18 octobre 2022, un communiqué de presse, où il a tenu à saluer tous les manifestants qui ont répondu présents à la marche contre le pouvoir organisée samedi par le Front de salut.

Ennahdha s’est dit confiant quant au succès de l'opposition démocratique à renverser le système dictatorial de Kaïs Saïed « qui divise le peuple et exclut les opposants politiques, qui est incapable de mettre en place des solutions réalistes et qui s’est transformé par ses politiques trompeuses en un tremplin pour des tensions sociales et des crises économiques supplémentaires ».

Le mouvement a poursuivi en alertant sur le danger des tensions sociales potentiellement explosives et tient « le pouvoir du coup d'État » pour responsable à cause de l'échec de ses politiques de gestion de l'État et de gestion de la crise politique qu’il a transformée en un désastre social et économique.

Ennahdha a pointé « l’incompétence du gouvernement » l’accusant d'aborder la crise par une approche purement sécuritaire, « qui s'est avérée à chaque fois infructueuse ».

Le mouvement islamiste a enfin tenu à condamner les campagnes de diffamation qui ont touché un certain nombre de militants du Front de salut national, à l’instar d’Ahmed Néjib Chebbi, de Jaouhar Ben Mbarek ou encore de Chaïma Issa et leur a exprimé tout son soutien.

M.B.Z