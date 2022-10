Accord avec le FMI : l’Utica prône la participativité pour un décollage économique

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) a publié, mardi 18 octobre 2022, un communiqué revenant sur l’accord préliminaire entre la Tunisie et le FMI en vertu duquel le pays devrait obtenir la somme de 1,9 milliard de dollars sur quatre ans.

Notant l’importance de cet accord au niveau des services en ce contexte de crise exacerbée par les répercussions de l’épidémie Covid-19 et le conflit russo-ukrainien, l’organisation a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette étape décisive pour la conclusion d’accords financiers bilatéraux avec des pays partenaires et ainsi permettre au pays de surmonter ses difficultés conjoncturelles.

L’Utica a, également, insisté sur l’importance des réformes structurelles financières, économiques et sociales et la nécessité de les orienter vers la libéralisation des investissements, la promotion de l'emploi, la rationalisation des subventions, l’appui de la machine de production et sa modernisation, la souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique, la restructuration des entreprises publiques pour en faire un moteur de croissance, ainsi que le développement de la digitalisation et du secteur des énergies renouvelables et de l'économie verte.

La Centrale patronale a souligné, dans ce sens, l'importance d'adopter une démarche consultative et participative dans toutes les décisions qui concernent le secteur privé réitérant son engagement à coopérer avec le gouvernement sur les réformes structurelles ; « facteur essentiel de relance (…) qui permettrait d'améliorer la compétitivité de l'économie tunisienne et d'atteindre des taux de croissance respectables ».

Évoquant la situation difficile des PME tunisiennes et les conditions « catastrophiques de centaine de milliers d’artisans et acteurs de la profession libérale », l’Utica a appelé le gouvernement à examiner de toute urgence ce dossier en prenant en considération les propositions qu’elle avait présentées pour pallier les difficultés de ces professionnels, préserver le tissu économique tunisien et relancer l’investissement et l’export.

La Centrale patronale a, également, recommandé la mise en place d’une politique fiscale qui encourage l’investissement et contribue à la croissance économique en élargissant, entre autres, la base imposable par l’intégration des acteurs de l’économie informelle.

N.J.