Hédi Hmidi : réussite de la grève régionale à Zarzis

Le secrétaire général de l'Union régionale du travail de Zarzis relevant de l'UGTT, Hédi Hmidi a assuré que la vérité sera bientôt dévoilée au grand public. Il a déploré l'enterrement de Tunisiens dans le jardin d'Afrique sans analyse ADN. Il s'agit d'un cimetière servant à enterrer les migrants étrangers non identifiés, morts durant la traversée de la Méditerranée. Il a assuré que les cadavres enterrés dans ce cimetière ont été déterrés et identifiés par leurs proches et par ADN. Il s'agissait des Tunisiens dont l'embarcation avait fait naufrage le 18 septembre 2022.





Intervenant le 18 octobre 2022 lors de l'émission "Expresso" animée par Wassim Ben Larbi et diffusée sur Express FM, Hédi Hmidi a confirmé la réussite totale et à 100% de la grève générale régionale. Il a précisé que ce mouvement de protestation servait à exprimer la colère et l'indignation des habitants de la région et à faire pression pour révéler la vérité derrière la tentative de déformer la réalité.













Hédi Hmidi a expliqué que les familles et les habitants de la région cherchaient à identifier les personnes derrière ces manœuvres telles que l'annonce de l'arrestation des naufragés en Libye alors qu'ils étaient enterrés à Zarzis. Il a, également, critiqué le non-respect de la dignité humaine des disparus et de leurs cadavres. Il s'est interrogé sur les raisons de leur enterrement dans le jardin d'Afrique.





Le secrétaire général de l'union a insisté sur l'ouverture d'une enquête et la poursuite en justice de toute personne ayant participé à ce crime. Il a indiqué qu'en l'absence de réaction de la part des autorités tunisiennes, l'union régionale consultera ses partenaires sociaux et les structures centrales afin de décider de la suite des événements.

Notons que plusieurs habitants de la région ont partagé des photos et des vidéos montrant des rues vides et des commerces fermés.





