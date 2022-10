Une enquête judiciaire pour connaître toute la vérité sur le drame de Zarzis

Le président de la République a reçu, aujourd’hui lundi 17 octobre 2022, au Palais de Carthage, Leïla Jaffel, ministre de la Justice.

La rencontre a permis de traiter de la marche du service public et les activités de l’inspection générale du département de la Justice dont notamment les dossiers encore en étude.

Et parmi les points soulevés, on citera l’ensemble des défaillances enregistrées ayant conduit au naufrage de l’embarcation au large de Zarzis.

Le chef de l’Etat a mis l’accent, à ce propos, sur la nécessité de faire assumer à chaque partie la responsabilité qui lui incombe aussi bien à l’échelle régionale ou nationale.

Le président, Kaïs Saïed, a fait remarquer que le phénomène de la migration illégale n’aurait pas atteint de l’ampleur sans les causes ayant poussé les Tunisiens et les Tunisiennes et à se jeter dans la mer.

Et d’ajouter qu’une enquête judiciaire a été déclenchée afin que les Tunisiens et les Tunisiennes connaissent toute la vérité et que toute partie se trouvant derrière ces drames assume les conséquences de ses défaillances et du manquement à ses devoirs.

S.H