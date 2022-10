Accord avec le FMI, manifestations, grève de la faim d’Abir Moussi… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 15 au 16 octobre 2022 :

Le FMI approuve un accord élargi de 48 mois avec la Tunisie portant sur un montant de 1,9 milliard de dollars

Le FMI et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de 48 mois au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) d'environ 1,9 milliard de dollars, indique le Fonds dans un communiqué publié ce samedi 15 octobre 2022. Le nouveau programme tunisien soutenu par le FMI vise à restaurer la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de sécurité sociale et l'équité fiscale, et à accélérer les réformes qui favorisent un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables.

Le Front de salut national manifeste et appelle à la destitution de Saïed

Le Front de salut national organise ce samedi 15 octobre 2022, une marche « contre le coup d’Etat » qui a pour point de départ la Place de la monnaie et qui se dirigera vers le théâtre municipal de Tunis. Le parti islamiste Ennahdha prend également part à cette marche. Le Front a indiqué, dans un communiqué rendu public, que les manifestants subissent des pressions et sont empêchés d’accéder au point de rassemblement. Il a déploré des pratiques politiques arriérées et dit faire porter la responsabilité au ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, qu’il compte poursuivre en justice ainsi que tous les responsables qui entravent la manifestation et ne respectent pas le droit du peuple à protester

Le PDL manifeste contre le régime de Kaïs Saïed

Le Parti destourien libre, organise, ce samedi 15 octobre 2022, une marche populaire qui a pour point de départ Le Passage et qui devrait se diriger vers le ministère du Commerce. La marche a pour objectif annoncé de dénoncer la politique du pouvoir en place « qui vise à affamer et appauvrir le peuple et les atteintes à ses droits économiques et sociaux ». La présidente du parti, Abir Moussi, a accusé le président de la République, Kaïs Saïed, d’avoir « militarisé » le pays pour empêcher le peuple de sortir manifester.

Abir Moussi entame une grève de la faim devant le ministère de l’Intérieur

La présidente du PDL, Abir Moussi a décidé tard dans la soirée du samedi 15 octobre 2022, d’observer une grève de la faim devant le ministère de l’Intérieur. Abir Moussi a indiqué que cette décision a été prise pour protester contre la violence dont elle a été victime pendant la manifestation de son parti devant le ministère du Commerce, mais aussi contre les imprécisions du ministère de l’Intérieur. « Le communiqué du ministère de l’Intérieur est une honte. Non seulement, ils ont montré les photos minables prises par les fameux drones, mais le ministère veut faire croire qu’il y a des personnes qui ont distribué de l’argent aux citoyens pour qu’ils participent aux manifestations





La Tunisie instaure un contrôle préalable pour l’importation d’une liste de produits

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et le ministère de la Santé ont rendu public un communiqué conjoint, dimanche 16 octobre 2022, pour annoncer qu’il a été décidé d’adopter un système de contrôle préalable pour garantir la qualité des produits importés mais aussi la sécurité des consommateurs, tout en imposant l’importation des produits en question d’une manière directe auprès des usines productrices au pays exportateur. Les demandes de domiciliation de titre de Commerce Extérieur pour l’importation des produits concernés par le communiqué nécessitent la présentation d’une facture visée par les services compétents des structures publiques, chacun selon son champ de compétence.