Manifestations à la Cité Ettadhamen : arrestation de six individus

La page du porte-parole officiel de la Garde nationale a annoncé, dimanche 16 octobre 2022, que des unités sécuritaires ont arrêté six individus ayant participé aux manifestations à la Cité Ettadhamen.

La même source ajoute avoir saisi des cocktails Molotov, soulignant les individus arrêtés ont mis le feu à un véhicule particulier et agressé deux unités de la Garde nationale.

Rappelons que de vives tensions et des heurts ont lieu, dans les soirées des 14 et 15 octobre 2022, entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes à la Cité Ettadhamen dans la capitale Tunis.

Les forces de l'ordre, présentes sur place, tentent de disperser les jeunes manifestants à coup de bombes de gaz lacrymogène. Les jeunes ont barré la route avec des bennes à ordures et des pneus brûlés. Certains casseurs tentent de forcer le passage vers une avenue marchande pour s’en prendre aux commerces.

Le décès hier d’un jeune de 24 ans originaire d’El Omrane supérieur, Malek Slimi, à l’hôpital Charles Nicole des suites d’un accident survenu suite à une course poursuite avec les forces de l’ordre, a provoqué des tensions dans la région.

S.H