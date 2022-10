Kaïs Saïed, crise du carburant, FMI… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 11 octobre 2022 :

Saïed à Bouden : il faut rationaliser les dépenses et faire face aux dépassements

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est réuni, ce mardi 11 octobre 2022, au palais de Carthage avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden à propos de l’action gouvernementale, mais aussi d’un nombre de projets de décrets et d’arrêtés qui seront examinés lors du prochain conseil des ministres. A cette occasion, le président de la République a souligné l’importance de la continuité des services publics et du rôle fondamental que se doit d’endosser l’administration pour assurer les besoins des citoyens loin de la provocation des crises, tout en se tenant prête au moment opportun pour toute éventuelle crise, qu’elle soit réelle ou provoquée

Nasreddine Nsibi : la frénésie des consommateurs a conduit au manque de carburant

Le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi a indiqué, ce mardi 11 octobre 2022, dans une déclaration médiatique que la Tunisie n’est pas à l’abri de ce qui se passe dans le monde en rapport avec les crises et le manque de certains produits subventionnés. Revenant sur la crise des carburants enregistrée ces derniers jours, le porte-parole du gouvernement a affirmé que les longues files d’attente observées devant les stations-service et la hausse de l’approvisionnement en carburant par les automobilistes ont conduit au manque enregistré puisque les stocks disponibles s’épuisent au bout de quelques heures.







Tunisie - Le FMI prévoit un taux de croissance de 2,2% en 2022 et de 1,6% en 2023

Le Fonds monétaire international (FMI), a estimé, dans un rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, publié ce mardi 11 octobre 2022, que la croissance en Tunisie devrait s'établir à 2,2 % en 2022 et à 1,6% en 2023. Le FMI a précisé que les données relatives aux perspectives économiques de la Tunisie au cours de la dernière période n’ont pas été publiées à cause des pourparlers en cours entre le Fonds et le gouvernement tunisien sur un nouvel accord de financement.

Samir Majoul et Noureddine Taboubi discutent de la crise économique que traverse la Tunisie

Une rencontre s’est tenue dans la matinée de ce mardi 11 octobre 2022 entre le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul et le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, dans les locaux du siège de l’Utica. Un communiqué de la centrale patronale précise que la réunion a porté sur la situation économique, sociale et financière du pays et sur la contribution des deux organisations à surmonter les répercussions de la conjoncture mondiale sur l'économie nationale.







Ghazi Chaouachi libre après son audition

L’ancien ministre des Domaines de l’Etat et secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouachi, a été laissé en liberté après son audition, mardi 11 octobre 2022, devant le Tribunal de première instance de Ben Arous. La nouvelle a été annoncée par l’un des avocats du comité de défense, Samir Dilou, sur son profil Facebook, précisant que la défense a demandé l’abandon des charges retenues contre Ghazi Chaouachi et de classer le dossier sans suite pour absence d’infraction.