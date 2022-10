La Haica met en garde : la confidentialité d’une enquête ne doit pas se transformer en outil de censure !

La Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica), a mis en garde, dans un communiqué publié, ce mardi 11 octobre 2022, contre l’ingérence de certains juges dans le contenu du travail journalistique estimant qu’il s’agit de manœuvres visant à restreindre la liberté de la presse et la liberté d’expression.

« Après avoir été informée de la décision du juge d'instruction près du bureau 35 du Tribunal de première instance de Tunis, en date du 7 octobre 2022, relative à l'interdiction de la diffusion d’un épisode de l'émission « Les quatre vérités », diffusée sur la chaîne de télévision « Al Hiwar Ettounsi », sous prétexte d'assurer le bon déroulement des recherches et de maintenir la confidentialité de l'enquête, la Haica rejette cette ingérence injustifiée et l'utilisation du concept de « dossier secret » pour le transformer en un outil de restriction pour limiter le rôle central de la presse dans la révélation de la vérité… la confidentialité de l’enquête ne doit pas devenir un moyen pour dissimuler l’information » a poursuivi l’instance.

« La confidentialité de l’enquête est une exception dont l'interprétation ne doit pas être étendue au point d'enfreindre les droits constitutionnels des journalistes, de censurer au préalable leurs contenus, de violer la confidentialité de leurs sources et le droit de la société à l'information… certains juges pourraient user du contrôle préalable des contenus et l’utiliser comme outil de censure, créant ainsi une pression sur les journalistes et menaçant la liberté de la presse » a-t-elle ajouté.

La Haica a enfin appelé le ministère de la Justice et les institutions judiciaires à mettre fin à ces dérives, leur demandant d’assumer leur responsabilité pour assurer l'application de la loi, la protection des droits et libertés, le respect de la liberté des médias et de la presse et enfin de respecter également les prérogatives de l’Instance de régulation.

M.B.Z