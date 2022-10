Zouhair Hamdi : l’amendement de la loi électorale est inacceptable

« Dans ce vide politique et en l’absence d’alternative, nous espérons que notre initiative puisse évoluer et jouer un rôle politique au-delà des élections ». C’est ce qu’a avancé, mardi 11 octobre 2022, le dirigeant du Courant populaire et un des signataires de la nouvelle initiative politique « Pour que le peuple triomphe », Zouhair Hamdi.

Invité de la Myriam Belkadhi dans la Matinale de Shems FM, il a affirmé que l’un des objectifs de cette nouvelle initiative était de se présenter aux élections législatives et de constituer un bloc parlementaire « qui puisse porter le projet national populaire ».

Plus tôt dans la matinée de mardi, l’ancien bâtonnier Brahim Bouderbala – également signataire de cette initiative – a assuré qu’il était encore tôt pour parler de projet parlementaire. Sur les ondes de Jawhara FM, il a rejeté l’idée que cette initiative se transforme en un parti politique notant que son seul objectif est d’appuyer le processus du 25-Juillet – avec à sa tête le président de la République – et de sauver la Tunisie.

Réitérant que le 25-Juillet est une opportunité, Zouheir Hamdi, a noté que toutes les personnes qui se sont rassemblées sous cette nouvelle bannière considéraient la situation actuelle comme une occasion pour que les forces vives du pays puissent se positionner, enraciner leur projet et défendre les causes auxquelles elles croient. « Certes les vraies alternatives en lien avec le régime politique, le pouvoir et le parlement, n’ont pas encore vu le jour mais cela sera notre rôle », a-t-il déclaré, notant que si cette initiative arrive à former un bloc au parlement, elle poussera à rééquilibrer les pouvoirs.

Interpellé sur la décision du président de la République au sujet de l’amendement de la loi électorale qu’il envisage en réaction au scandale des fraudes commises lors de la collecte des parrainages par certains candidats aux législatives, il a estimé que cela était « inacceptable politiquement, légalement et éthiquement même s’il est dans l’intérêt du processus électoral ». « Le président de la République et le gouvernement doivent mettre un terme à cette mascarade à travers des mécanismes administratifs », a-t-il indiqué proposant, par la même occasion, de supprimer la légalisation de signature – archaïque – pour éviter cette problématique et sans avoir à amender la loi électorale.

Vendredi lors d’un entretien avec sa cheffe du gouvernement, Kaïs Saïed a évoqué « des manipulations » des parrainages. Il a, dans ce sens, mis l’accent sur la nécessité d’appliquer la loi à pied d’égalité notant que si la législation actuelle ne réalise pas ses objectifs, le devoir national sacré nécessite son amendement afin de mettre un terme à ce phénomène condamnable.

