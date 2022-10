Mohamed Bahri Gabsi : le sucre blanc sera de nouveau disponible demain !

Le PDG de la société tunisienne du sucre (STS), Mohamed Bahri Gabsi, a affirmé, lors de son intervention, ce lundi 10 octobre 2022, sur Attessia TV, que la production au sein de la raffinerie a pris du retard à cause du temps déployé pour mettre en route les machines, s’équiper en matières premières et finaliser les travaux de maintenance.

« Nous entamons le raffinage ce soir pour que le sucre blanc soit disponible demain dans nos magasins » a déclaré M. Gabsi.

Le responsable a précisé que la plupart des fournisseurs ont été payés et que des accords ont été conclus avec les autres. « Nos dettes auprès des fournisseurs s’élèvent à l’heure actuelle à près de 32 millions de dinars qui seront payés progressivement dès la reprise de l’activité… La production de la STS sera distribuée aux industriels, aux consommateurs et servira à créer des stocks… on parle d’une production quotidienne de près de 650 tonnes qui pourront couvrir une grande partie des besoins du marché, la pénurie est conjoncturelle et pourra être rapidement dépassée dès l’entrée en production de l’usine » a-t-il ajouté.

M.B.Z