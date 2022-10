Abir Moussi adresse une mise en demeure à Rached Ghannouchi

La présidente du parti destourien libre - PDL - a rendu public un communiqué, ce lundi 10 octobre 2022, pour réagir à l’annonce du député nahdhaoui Maher Medhioub selon laquelle il représenterait le Parlement Tunisien à la 145ème assemblée de l’union interparlementaire en question qui se déroulera entre le 10 et le 15 octobre courant au Rwanda.

La présidente du PDL souligne la gravité de cet acte tenant compte de la décision stipulant la fermeture définitive du Parlement. Ainsi face au silence des autorités en place et du président de la République quant aux manœuvres de Rached Ghannouchi, la présidente du PDL informe l’opinion qu’elle a adressé une mise en demeure par le biais d’un huissier de justice à Rached Ghannouchi pour le mettre en garde de ne pas s’exprimer au nom du Parlement tunisien.

Elle ajoute que le dossier concernant les violences dont elle a été victime sera examiné durant cette session de l’Union interparlementaire, tout en faisant porter la responsabilité juridique et politique au pouvoir en place quant aux répercussions de la consécration de l’anarchie et l’illégalité. Dans ce contexte, elle l’a appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux manigances de Rached Ghannouchi à l’échelle nationale et internationale.

Maher Medhioub a déjà annoncé sur sa page Facebook que cet événement verra la participation de mille députés appartenant à plus de 176 parlements, précisant que la rencontre portera sur plusieurs sujets dont la violation des droits des parlementaires notamment les mesures dangereuses prises à l’encontre de Rached Ghannouchi et les députés tunisiens depuis le coup d’Etat du 25-Juillet.

S.H