Ordre des avocats : l'affaire de Hayet Jazzar et Ayoub Ghedamssi marque un grave tournant

Le conseil régional de l’Ordre des avocats de Tunis, a souligné, dans un communiqué publié ce lundi 10 octobre 2022, que le contenu des travaux, plaidoiries et rapports réalisés par les avocats, dans l’exercice de leur profession, ne peuvent en aucun cas conduire à des poursuites pénales à leur encontre.

Réagissant à l’affaire des avocats Hayet Jazzar et Ayoub Ghedamssi, qui ont été traduits devant le juge d’instruction, accusés « d’outrage à fonctionnaire », alors qu’ils exerçaient leur métier d’avocat et plaidaient devant le juge cantonal de Carthage, le conseil a estimé qu’il s’agit d’un tournant « grave » et « illégal ».

Le conseil a également précisé que les deux avocats seront entendus le 12 octobre et leur a exprimé son inconditionnel soutien.

M.B.Z