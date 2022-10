La LTDH dénonce les procès engagés à l’encontre des activistes de la société civile

La Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH), a dénoncé, dans un communiqué publié ce lundi 10 octobre 2022, les procès engagés à l’encontre des activistes de la société civile et des militants des droits de l’Homme.

La Ligue a cité l’exemple de l’activiste Hayet Jazzar, membre de l’ATFD et de Ayoub Ghedamssi membre de la LTDH, tou deux avocats, qui ont été traduits devant le juge d’instruction, accusés « d’outrage à fonctionnaire », alors qu’ils exerçaient leur métier d’avocat et plaidaient devant le juge cantonal de Carthage.

La LTDH a vivement condamné les poursuites qui se multiplient à l’encontre des activistes et les peines prononcées à leur encontre pour avoir défendu les droits économiques et sociaux et alors qu’ils ont agi dans le cadre de protestation pacifiques.

M.B.Z