Pénurie de carburant : La ministre de l'Industrie explique

Imprimer





La ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Neila Nouira Gongi, est revenue, lundi 10 octobre 2022, sur les perturbations d’approvisionnement en carburant imputant la problématique à la frénésie des consommateurs et aux dérèglements sur le marché international.

Intervenant sur Mosaïque FM, elle a affirmé que le problème était « mondial » évoquant, également, des difficultés de réapprovisionnement et de logistique. « En dépit de la situation des finances publiques, l’approvisionnement n’a pas été interrompu mais il y a eu des perturbations vers la fin de la semaine dernière, sur le Grand Tunis et dans le nord du pays, en particulier », a-t-elle déclaré notant que plus de 5.300 m3 de carburant ont été injectés dans la nuit de samedi à dimanche pour le Grand Tunis.

Elle a ajouté qu’il y avait eu un décalage entre le rythme de l’approvisionnement des stations de service et la demande des consommateurs. « Entre 10 et 15 heures dimanche, les 550 m3 injectés dans les stations Agil ont été consommés », a-t-elle avancé laissant entendre que la frénésie des citoyens était derrière la rupture des stocks de carburant.

Se voulant, toutefois, rassurante, la ministre a déclaré : « Nous avons trois navires chargés de carburant qui arrivent en Tunisie. Le premier devrait arriver aujourd’hui, le deuxième le 17 du mois courant et le troisième le 28 », a-t-elle précisé notant que chaque navire dispose d’une cargaison de 30.000 tonnes de carburant.

N.J.