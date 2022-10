Soumoud appelle au boycott des législatives

La coalition Soumoud a publié, lundi 10 octobre 2022, un communiqué dans lequel elle a annoncé abandonner définitivement le processus du président de la République Kaïs Saïed et appelé à boycotter les législatives anticipées prévues en décembre.

Soumoud a affirmé, dans ce sens, son rejet de la nouvelle loi électorale la considérant anti-constitutionnelle de par son opposition aux dispositions de l’article 51 de la constitution de 2022 élaborée par le président de la République lui-même, tout comme le Code électoral.

La coalition citoyenne a signalé que la nouvelle loi électorale engendrerait des législatives illégales et un parlement illégitime appelant les femmes tunisiennes, les jeunes et les composantes de la société civile à boycotter l’ensemble du processus y compris le vote.

Soumoud a exhorté les figures nationales et démocratiques à assumer leurs responsabilités en s’opposant à toutes les dérives qui menacent l'intérêt supérieur du pays, et les forces vives du pays à défendre leurs droits constitutionnels en particulier le droit à des élections équitables et démocratiques.

Elle a, également, appelé les composantes de la scène politique à coordonner les efforts pour organiser des actions nationales et manifestations pacifiques pour sauver la transition démocratique.

En avril, après que Kaïs Saïed a annoncé l’adoption du scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour les législatives anticipées fixées au 17 décembre 2022, Soumoud s’est opposé à ce mode de scrutin appelant à l’adoption d’un système de scrutin majoritaire à deux tours basé sur les paires dans l’élection des membres de l’assemblée législative. La même source a considéré que ce système garantira une véritable parité au sein du parlement et rationalisera la scène politique. Ce même système permettra de créer une dynamique politique et conduira à une stabilité politique en Tunisie.

La coalition avait, alors, mis en garde contre un système du scrutin majoritaire appliqué à des circonscriptions électorales restreintes (délégation ou secteur). Il conduira à une hausse de la corruption politique et des conflits régionaux portant, ainsi, atteinte à la crédibilité des élections et à la légitimité des élus. Ceci causera un déséquilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et impactera les principes et les fondements de la démocratie.

N.J