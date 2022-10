Moussi envoie Fekih balader et organise sa manifestation

La présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi avait annoncé depuis plusieurs jours qu'elle comptait organiser une manifestation devant les locaux du ministère de la Femme afin de protester contre l'exclusion des Tunisiennes de la scène politique et les atteintes au principe de parité dans les conseils élus suite à l'adoption du scrutin uninominal pour les législatives du 17 décembre 2022. Le gouverneur de Tunis, Kamel Fekih, a décidé de ne pas autoriser cette manifestation. Il avait annoncé, depuis le mois de mars, l'interdiction des manifestations politiques au sein de l'avenue Habib Bourguiba.





En guise de réaction, Abir Moussi avait publié une vidéo, la veille de l'événement, mettant le gouverneur de Tunis au défi de l'interdit de manifester. Elle a appelé, dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook devant le siège du ministère la Femme, pour crier au scandale et a appelé à une mobilisation massive. Mme Moussi et plusieurs militants du PDL ont répondu présents le 1er octobre 2022 et se sont présentés devant le ministère de la Femme. Ils ont scandé plusieurs slogans critiquant le pouvoir en place et la loi électorale tels que : "Un président sans légitimité n'a pas le droit de me gouverner !", "Abir! Abir! nous serons avec toi quoi qu'il arrive !", "Ô président sans légitimité, manifester n'est pas un privilège !", "Ô président sans légitimité, la parité n'est pas un privilège !", "Sans égalité, il n'y a pas d'élections !" ou encore "Un gouvernement indécis ! Bouden honte à toi !".









« Tunisiens , vous êtes témoins de ce que nous subissons ! C'est ce qui vous attend ! Kaïs Saïed a lancé sa chorale dans tous les plateaux afin de mentir aux citoyens et de les induire en erreur ! Le gouverneur de Tunis est son bras droit politique ! Il parle de politique ! Il a enfreint le principe de neutralité de l'administration ! Le processus du 25 juillet visait le PDL... On ne nous a pas laissés manifester... Saïed cherche à recycler les khwanji... Nous ne sommes concernés ni par ses élections ni par son parlement. Je le jure devant Dieu ! Nous ne serons pas concernés par les théories de Chaftar... Ils harcèlent les gens et cherchent à les intimider... Nous allons manifester contre Taoufik Charfeddine... Il est le bras sécuritaire de Kaïs Saïed... On nous interdit de manifester... Le parti Ettahrir organise aujourd'hui une conférence sur le Califat à Sfax... Nous attendons de voir comment Fakher Fakhfakh compte s'opposer à cela... La Tunisie restera un Etat civil moderne malgré Kaïs Saïed et les femmes ayant accepté de se soumettre à sa volonté et à leur tête la ministre de la Femme qui s'est cachée et qui n'a rien fait pour la femme tunisienne », a-t-elle dit.





A noter que des agents de police ont approché Abir Moussi. Ils lui ont demandé de dégager la voie publique et de se positionner au niveau du trottoir faisant face aux locaux du ministère. Elle a refusé de bouger et a demandé la restitution de la sono et de l'estrade mise en place depuis la veille.

