L'Organisation des jeunes médecins critique l'octroi de stages aux étudiants rapatriés d'Ukraine

Imprimer





Les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Santé ont publié, à la date du 30 septembre 2022, un communiqué commun annonçant l'octroi aux étudiants tunisiens suivant un cursus universitaire dans des spécialités médicales en Ukraine la possibilité d'entamer des stages au sein des Facultés de médecine de Tunisie ou de la Faculté de médecine dentaire ou de la Faculté de pharmacie de Monastir. Le communiqué a indiqué que le nombre d'étudiants admis dans des stages dépendra de la capacité d'accueil et des ressources de chaque établissement.

















L'Organisation tunisienne des jeunes médecins a exprimé plusieurs critiques portant sur cette décision. Elle l'a qualifiée de mesure surprenante, parachutée et manquant d'explication. L'organisation a déploré l'absence de coordination entre les ministères et l'ensemble des structures représentant les jeunes médecins. Elle a estimé qu'il s'agissait de l'une des étapes de l'intégration des étudiants suivant leur cursus à distance en Ukraine au sein des facultés étatiques. L'organisation a insinué qu'elle était prête à s'y opposer par toutes les formes possibles.





L'organisation a appelé à prendre en considération les conséquences de l'intégration des étudiants suivant leurs cursus en Ukraine. Elle a estimé que cette décision ouvrait la porte au népotisme lors de l'affectation des stages. Elle a, aussi, exprimé sa solidarité avec les étudiants qui subissaient cette crise.









S.G