Moody’s place la note de la Tunisie sous examen pour dégradation

L’agence de notation Moody’s a annoncé, dans son rapport daté du vendredi 30 septembre 2022, avoir placé la Tunisie, dont la note souveraine à long terme en devises et en monnaie locale est de Caa1 avec perspectives négatives, sous examen pour dégradation.

Moody's a également placé la note de la Banque centrale de Tunisie sous surveillance en vue d'une dégradation. La Banque centrale de Tunisie est légalement responsable des paiements sur toutes les obligations de l'État. Ces titres de créance sont émis au nom du gouvernement. Avant cette action de notation, la notation de la Banque Centrale de Tunisie était Caa1 avec perspectives négatives, précise l'agence.

La décision de soumettre les notes à un examen en vue d'une révision à la baisse reflète l'évaluation de Moody's selon laquelle, en l'absence d'un accord opportun sur un nouveau programme du Fonds monétaire international (FMI), les risques de liquidité de plus en plus élevés de la Tunisie et sa position extérieure fragile augmentent le risque de défaut. Les importants déséquilibres budgétaires et extérieurs de la Tunisie et les risques de refinancement élevés représentent d'importantes faiblesses du crédit qui, parallèlement aux tensions sociales, ont été exacerbées par les implications mondiales du conflit militaire russo-ukrainien, relève le rapport.

La période à l'examen se concentrera sur l'évaluation des progrès accomplis par les autorités pour obtenir l'approbation par le Conseil d'administration d'un nouveau programme du FMI - essentiel pour atténuer les risques de financement et de vulnérabilité externe, et en fin de compte les risques sociaux - avant la fin de l'année ; et la probabilité de maintenir des sources de financement public suffisantes dans les années à venir pour éviter une balance des paiements ou une crise budgétaire ayant des implications sociales négatives.

