Kaïs Saïed, Ahmed Chafter, Ezzeddine Chelbi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée d 27 septembre 2022 :

Kaïs Saïed appelle à conjuguer les efforts afin que l’Etat puisse poursuivre son rôle social

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce mardi 27 septembre 2022, le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi. La rencontre a permis d’aborder les résultats de la participation du ministre des Affaires sociales à la Conférence arabe du travail au Caire à la tête d’une délégation composée de représentants de l’UGTT et de l’Utica. Il a, également, été question d’un certain nombre de questions sociales et du rôle que devrait endosser le ministère dans plusieurs domaines afin de soutenir les citoyens.





Kaïs Saïed ajoute des chambres au Tribunal administratif par décret

Le président de la République a publié, ce mardi 27 septembre 2022, un nouveau décret au journal officiel modifiant le décret gouvernemental n° 2018- 1049 du 19 décembre 2018 relatif à la fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du Tribunal administratif. Selon les dispositions de ce décret, les chambres de cassation passent de six à sept chambres et les chambres de première instance passent de 18 à 22 chambres.

Ahmed Chaftar sera candidat aux élections législatives de décembre 2022

Le membre de la campagne explicative et activiste politique proche du président de la République Kaïs Saïed, Ahmed Chaftar a annoncé qu'il se présentera comme candidat aux élections législatives anticipées du 17 décembre 2022. Il a expliqué que ce changement de position résultait de l'importance de cette étape dans la concrétisation du projet politique de la gouvernance par les bases. Chaftar se présentera comme candidat de la circonscription électorale de Zarzis. « J'aurais préféré rester un citoyen libre... La gouvernance par les bases se fera à partir de cette chambre... Rester en dehors de l'assemblée ne me permettra pas d'apporter l'aide voulue... Ma présence me permettra d'avoir une meilleure contribution », a-t-il ajouté.





Un responsable de l’Utica accuse Ezzedine Chelbi d’extorsion et de harcèlement

Le président de l’Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), de Ben Arous, a adressé, une lettre au président de la République, Kaïs Saïed, dans laquelle il dénonce les agissements du gouverneur de la région. Dans sa lettre dont Business News a obtenu une copie, le responsable affirme que le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, a sollicité des aides auprès de l’enseigne « Aziza » en refusant de donner en échange le moindre reçu signé, et qu’il a réitéré ce comportement avec la société « Carthage Cement » à qui il a demandé des aides pécuniaires.





Vidéo fuitée des 600 mille dinars : le syndicat envisage des poursuites judiciaires

Le Syndicat des forces de sécurité intérieure compte poursuivre en justice l’individu qui a diffusé la vidéo de la saisie de 600 mille dinars dans ses locaux après une descente de la police pour exécuter une décision de justice sur la reprise du local loué au syndicat. C’est ce qu’a annoncé, mardi 27 septembre 2022, le porte-parole du syndicat, Chokri Hamada, dans une intervention téléphonique sur les ondes de Jawhara FM.