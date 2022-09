La Tunisie perd contre le Brésil

Imprimer

La formation tunisienne de football s’est inclinée ce mardi 27 septembre, face à une équipe brésilienne au mieux de sa forme. Le Brésil a réussi à marquer cinq buts contre un seul but tunisien.

L’équipe tunisienne n’a donc pas pu imposer son jeu et a dû subir une Seleção puissante et efficace. Après une première mi-temps de (4-1), les aigles de Carthage, désorientés, n’ont pas pu inverser la tendance et ont encaissé un cinquième but durant la deuxième période.

Rappelons que le ce match de Gala est une préparation pour les deux équipes qui participeront à la coupe du monde au Qatar, en novembre 2022.

S.A