Najla Bouden félicite Lorenzo Fanara pour les législatives en Italie

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu ce mardi 27 septembre 2022, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, en fin de mission en Tunisie.





Durant la rencontre, qui a été l’occasion de rappeler le rapport historique entre la Tunisie et l’Italie, il a été question du « développement des rapports commerciaux et économiques », étant donné la proximité entre les deux pays et qui représente « une liaison entre les deux continents africain et européen ».

Le communiqué de la Kasbah souligne également le fait que Najla Bouden a rappelé l’aide apportée par l’Italie à la Tunisie durant la pandémie de Covid-19 tout en exposant le calendrier de la prochaine échéance électorale en Tunisie. A ce sujet, Najla Bouden, a félicité le représentant italien pour la réussite des législatives dans son pays.

M. Fanara a, pour sa part, assuré que l’Italie continuera à soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le FMI (Fonds monétaire international).

« L’Italie veillera aussi à la résolution des problèmes avec la société pétrolière italienne, ENI, active en Tunisie » a-t-on aussi fait savoir dans la communication de la présidence du gouvernement tunisien.

Dimanche dernier, les Italiens se sont rendus aux urnes pour les élections législatives. Les résultats préliminaires parus hier, lundi, donnent vainqueur le parti d’extrême droite, Fratelli d’Italia, dirigé par Giorgia Meloni. Selon les premiers chiffres, le parti post-fasciste aurait raflé un quart des voix, devenant ainsi le premier parti du pays.

S.A