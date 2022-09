Majdi Karbai : l'extrême droite italienne évoque un blocus maritime

Le député d'Attayar, Majdi Karbai, a affirmé, dans une déclaration accordée, mardi 27 septembre 2022, sur Jawhara FM, que l’Italie, son pays de résidence, vit un séisme politique après la victoire de l’extrême droite aux législatives.

Il a souligné que la coalition de droite qui a remporté plus de 40% des voix aux législatives menace de renforcer les mesures pour lutter contre l’immigration clandestine, évoquant notamment un blocus maritime et des négociations avec les pays d’Afrique du Nord dans ce sens.

« La stratégie sera complètement revue, les centres seront mis en place en amont des frontières, en Tunisie, en Libye, et les fonds alloués aux centres d’accueil seront révisés », a ajouté le député.

Majdi Karbai a également évoqué un éventuel retour du chef du parti d’extrême droite « La Ligue » et ancien ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, dans le gouvernement. « Matteo Salvini n’a pas caché sa volonté de reprendre son poste de ministre de l’Intérieur, et durant son ancien mandat on se rappelle très bien de sa politique contre l’immigration. Il y a eu durant son mandat une grosse crise, les décisions d’expulsion pouvaient prendre six mois, les centres d’accueil se voyaient refuser des fonds et des immigrés se retrouvaient dans la rue », a-t-il rappelé.

M.B.Z