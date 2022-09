Un responsable de l’Utica accuse Ezzedine Chelbi d’extorsion et de harcèlement

Imprimer

Le président de l’Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), de Ben Arous, a adressé, une lettre au président de la République, Kaïs Saïed, dans laquelle il dénonce les agissements du gouverneur de la région.

Dans sa lettre dont Business News a obtenu une copie, le responsable affirme que le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, a sollicité des aides auprès de l’enseigne « Aziza » en refusant de donner en échange le moindre reçu signé, et qu’il a réitéré ce comportement avec la société « Carthage Cement » à qui il a demandé des aides pécuniaires.

« La goutte qui a fait déborder le vase est mon intervention auprès d’une citoyenne qui a été victime de harcèlement de la part du gouverneur qui a eu envers elle des gestes déplacés alors qu’elle était dans son bureau. La femme en question a réagi violemment à ses avances et l’a même giflé et quand j’ai pris connaissance de cet incident j’ai téléphoné au gouverneur qui m’a assuré qu’il allait remédier à son acte. Mais il n’en a rien fait, pire encore, il a continué à envoyer des messages à la victime et à l’appeler tard le soir. Elle a encore tous ses messages et ses appels sur son téléphone » a-t-il ajouté.

Dans la lettre, le responsable de l’Utica évoque également une autorisation accordée par Ezzedine Chelbi à un jeune pour l’ouverture d’un kiosque à tabac à El Mhamdia, sans en référer à la commission régionale et alors que les autorisations sont suspendues depuis des années sur consigne du ministère des Finances. Un geste qui a suscité la colère de citoyens qui attendent depuis des années que leurs demandes soient traitées.

« Nous n’avons aucun retour de la part du gouverneur sur des questions essentielles, économiques et de développement, et il ne daigne même pas répondre à nos correspondances » a-t-il conclu.

M.B.Z